Gilberto Gattei saluta Radio San Marino dopo 27 anni

Nel video l'intervista a Gilberto Gattei

Un amore per la radio che da quanto è iniziato, nel 1975, non è mai finito. "Io sono nato in quell'anno", scherza Gilberto Gattei, che dopo 27 anni insieme a Radio San Marino saluta l'emittente. Una memoria di ferro per le canzoni, per gli aneddoti sui cantanti e anche per i suoi ascoltatori: "Di alcuni ricordo anche il brano preferito - racconta il dj-. Una parte di pubblico mi segue ormai da qualche decennio". A fine mese, il 30 giugno, l'addio ufficiale.

Arriva dunque il momento di guardarsi indietro e ripercorrere un'avventura cominciata nel 1997: "Un'emozione è per sempre - commenta Gattei, citando Ramazzotti -. In questi 27 anni ci sono stati momenti di gioia e di tensione per la voglia di portare sempre progetti nuovi. Sullo sfondo sempre la gratitudine e l'amore per gli ascoltatori".

"Tra i momenti più emozionanti - ricorda il dj - il capodanno in Piazza Sant'Agata. Per noi era una prova, ci aspettavamo poca gente e invece ci fu il pienone. E poi tutte le dirette dal centro storico, intervistando gente da tutta Europa e da tutto il mondo". "A chi mi chiede se vado in pensione - conclude Gattei -, la risposta è no. Il mio amore per la radio è infinito e rimango fedele ai miei ascoltatori, dunque per me sono in arrivo nuovi progetti".

