Maturità 2024: dal 17 giugno esami al via per 88 studenti della Scuola Superiore di San Marino

Lunedì 17 giugno alle ore 8:15 prenderanno il via gli esami della Maturità 2024 alla Scuola Superiore di San Marino, con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 19 giugno, quando gli studenti affronteranno la seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo scolastico. Le discipline coinvolte saranno: Latino e Greco per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Liceo Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico. La sessione dei colloqui orali inizierà lunedì 24 giugno.

"Agli 88 maturandi della Scuola Superiore vanno i nostri migliori auguri!" scrivono in una nota il dirigente scolastico Giacomo Esposito, il vice dirigente Matteo Puerini, gli insegnanti e tutto il personale della Scuola Superiore

In Italia invece gli esami di maturità partiranno il 19 giugno. 526.317 gli studenti che dovranno sostenere quest'anno l'esame di maturità nello stivale. Mercoledì alle ore 8,30 la prima prova, uguale per tutti e si prosegue il giorno successivo, sempre alle 8,30 con prove diverse secondo le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. I candidati sono 512.530 interni e 13.787 esterni, verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di candidati, pari a 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, che sono 172.504; infine ci sono gli 87.756 dagli istituti professionali.