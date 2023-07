“Symbol Remember” si conferma evento di punta dell'estate sammarinese

Symbol Club, sulla bocca di tutti. Ieri come oggi. Brilla la notte in Campo Bruno Reffi per una 'one shot' tanto attesa quanto partecipata. Lo dicono i numeri: 620 ospiti solo nel pre-serata con cena di gala al tramonto fino a toccare almeno 2000 presenze totali, record nelle tre edizioni “remember”, richiamando i fasti della discoteca sammarinese icona degli anni '90.

Ci sono tutti i protagonisti di quell'epoca e anche di più, chiamati a raccolta dalla famiglia Ercolani nel vivo ricordo del fondatore Massimo e con un occhio particolare alla beneficenza in favore di Asdos.

Aprono MrLoriG Dj e Marco Corona, padroni assoluti dell'estate nell'allora area piscina esterna del Symbol. L'energia e le giuste vibrazioni per scaldare l'atmosfera.

Prima novità 2023 lo show Vinil Dj Set di Gianmaria Montanari Dj. Maestro di tecnica nel mixare in analogico con i vinili: ritmo e velocità nei cambi, stile coinvolgente.

Prosegue la tradizione delle special guest. Dopo Neja lo scorso anno, sul palco un'altra regina della dance: Nathalie Aaerts from “The Soundlovers”.

Si torna alle magiche notti di un tempo, con la star internazionale Maurizio Nari e Marco Moda, la voce inconfondibile del Symbol, mattatori del gran finale. La storia continua davvero.

Nel video le interviste a Veronica Ercolani Volta, organizzatrice Symbol Remember e Marco Corona, Vocalist e organizzatore Symbol Remember.