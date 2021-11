Tavola rotonda annuale del Comitato Scientifico

Sentiamo Daniela Mina

San Marino è stato il primo paese di civil law a dotarsi di un'autonoma normativa positiva in materia di trust e a distanza di oltre un decennio la legge sammarinese in materia resta l'unica del suo genere in lingua italiana. Oggi si è tenuta la prima riunione annuale del comitato scientifico dell'accademia del Trust. Grande la partecipazione con oltre 100 persone collegate da remoto. Nel pomeriggio l'udienza dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. “Promuovere eventi finalizzati alla conoscenza approfondita della materia del trust – sottolineano i Capi di Stato – è il miglio modo per far conoscere e valorizzare le peculiarità della legislazione sammarinese in materia”.

"La legge sammarinese in materia di trust - spiega Daniela Mina, presidente Accademia del Trust - è una norma che ha riscosso tra gli operatori competenti nel settore delle buonissime review, nel senso che è una norma affidabile, ben scritta, che offre tutta una serie di tutele a favore dei beneficiari e dei trustee che devono amministrare il fondo in trust. L'Accademia ha lo scopo di promuovere la legge di diritto sammarinese, incentivare lo studio e la diffusione del trust ed essere il punto di partenza per raccogliere le iniziative, le idee e tutte quelle che potrebbero essere le necessità che possono derivare dall'utilizzo dell'istituto del trust".

Presenti anche i Segretario di Stato Luca Beccari e Marco Gatti. “Il lavoro che svolgete – ha aggiunto Beccari – rappresenta l'immagine che San Marino vuole avere nel mondo: una piazza economica che rispetta le regole e si pone ad alti livelli di competitività. ”.

Nel servizio l'intervista a Daniela Mina (presidente Accademia del Trust sammarinese)