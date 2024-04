Terminati i lavori di messa in sicurezza delle facciate del Centro Uffici Tavolucci

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle facciate della Palazzina A3 del Centro Uffici Tavolucci iniziati a settembre 2023. Intervento atteso da anni per la messa in sicurezza dell'immobile e delle aree circostanti. Sono stati sostituiti i pannelli di rivestimento della facciata con un nuovo sistema di ancoraggio progettato per resistere anche agli eventi atmosferici.

Ad oggi l'area intorno alle palazzine del Centro Uffici Tavolucci è soggetta a restrizioni in caso di condizioni meteorologiche avverse. Con il completamento dei lavori di sostituzione della facciata e dei rinforzi strutturali delle facciate vetrate non sarà più necessario imporre restrizioni alla circolazione durante le condizioni di vento forte.

"Questi interventi erano necessari per assicurare la sicurezza e la stabilità dell'edificio - ha dichiarato Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura - garantendo un ambiente più sicuro e accessibile".