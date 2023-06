"Ti prendiamo per mano", primo incontro del ciclo promosso da Iss per presentare Centro Senologico

“Ti prendiamo per mano”. L'importanza della prevenzione al centro del primo incontro del ciclo organizzato dal Centro Senologico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e l’Associazione Oncologica Sammarinese, che contribuì ad avviare - quando esattamente trent'anni fa si costituì - lo screening senologico a San Marino. In questo primo incontro Antonio Battistini e Stefania Larghetti, radiologi dell'ospedale di Stato, si sono soffermati sull'importanza della prevenzione, che agisce contro il male attraverso la diagnosi precoce. Un'occasione per ribadire come il Centro Senologico sia modello di assistenza nella diagnosi e cura del tumore al seno, che garantisce per ogni paziente un trattamento multidisciplinare, cioè l’intervento coordinato di più professionisti, tutti presenti giovedì sera. Della Breast Unit di San Marino fanno parte chirurghi, radiologi, patologi, oncologi, radioterapisti, infermieri, tecnici di radiologia e gestori dei dati clinici, chirurgo plastico e psicologi: un approccio multidisciplinare che fa la differenza nella presa in carico della persona e della sua famiglia e che ha raggiunto l’autonomia in quasi tutti i processi che coinvolgono il tumore della mammella, grazie alla competenza dei medici e di tutto il personale impegnato in questa sfida. La serata è stata anche l'occasione per dare il benvenuto, in forma ufficiale, al dottor Mario Nicolini, nuovo primario di oncologia.