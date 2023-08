Torna la Mototerapia a San Marino: partita la terza edizione di “Tuttavia che spettacolo!”

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Coordinatrice Attiva-Mente) e Laura Viola (Direttrice pediatria ISS)

Divertimento, inclusione, solidarietà e ricordo: sono le quattro parole chiave di “Tuttavia che spettacolo”, appuntamento con la mototerapia a San Marino arrivato alla terza edizione. “Quest'anno abbiamo novità dentro e fuori territorio – illustra Gloria Valentini, coordinatrice di Attiva Mente – come le attività in acqua al Lido San Giuliano, il Sitting Volley, il Baskin e naturalmente le moto da cross elettriche di Vanni Oddera e il suo team”.

“La mototerapia – afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità – è un appuntamento culturale, sportivo e terapeutico estremamente importante”. Come scritto dalla scrittrice Michela Murgia, aggiunge Laura Viola, direttrice della pediatria ISS: “L'handicap nelle persone che non lo hanno è sempre qualcosa che ti manca: non hai l'udito, non hai la vista, non hai il pieno movimento o la parola. Un lungo elenco di cose in meno. Noi vorremmo che la mototerapia fosse uno strumento di integrazione e riscatto sociale”.

Non manca la solidarietà. L'intero ricavato di questa edizione verrà devoluto alla Cooperativa Cuore 21, la Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, l'Associazione San Marino for the Children e ai bambini con disabilità assistiti dal reparto di pediatria dell'ISS.

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Coordinatrice Attiva-Mente) e Laura Viola (Direttrice pediatria ISS)