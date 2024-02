“Tra la tua vita e la loro c'è un filo sottile": la Lega del filo d'oro sensibilizza sui lasciti

Ogni giorno tanti bambini, ragazzi e adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale affrontano la complessa sfida di andare oltre il buio e il silenzio. Per loro ogni azione, anche la più semplice, può diventare un ostacolo difficile da superare. Ma grazie alla competenza e alla professionalità di educatori, psicologi, medici e terapisti della Lega del Filo d'Oro si può superare quella barriera fatta di incomunicabilità ed isolamento e raggiungere la maggiore autonomia possibile. Per queste ragioni, scegliere di fare un lascito solidale a favore della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS, da 60 anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale, significa compiere un gesto concreto capace di cambiare la vita di chi non vede e non sente, assicurando loro tutto il supporto di cui hanno bisogno.

Uno dei principali obiettivi perseguiti dall' Ente è proprio il potenziamento delle attività, sia nell'aspetto quantitativo, aumentando cioè il numero delle Sedi, sia dal punto di vista qualitativo, rafforzando i servizi offerti, al fine di garantire una risposta tangibile all'esplicita richiesta proveniente dalle famiglie. Per promuovere la grande importanza di un gesto in grado di vivere per sempre, la Lega del Filo d'Oro rilancia la campagna di sensibilizzazione sui lasciti testamentari "Tra la tua vita e la loro c'è un filo sottile”, che vede come protagonista Renzo Arbore, storico amico e testimonial dell'Ente.

"La sordocecità è una disabilità unica e complessa e il lavoro quotidiano della Lega del Filo d'Oro richiede attenzione e cura, ma anche progettualità a lungo termine per garantire a tanti il sostegno di cui hanno bisogno. Sotto questo aspetto, i lasciti solidali rappresentano una risorsa importantissima, perché sono uno strumento che ci permette di guardare al futuro delle nostre attività e di garantire negli anni a venire la continuità dei servizi rivolti a chi non vede e non sente – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS – L'aumento costante di richieste di accoglienza e assistenza specialistica ha spinto la Lega del Filo d'Oro ad espandersi sul territorio nazionale, oggi siamo presenti in 11 regioni, ma desideriamo essere ancora più vicini. La scelta di un lascito testamentario a favore della Lega del Filo d'Oro ha un valore estremamente importante: è un atto di altruismo alla portata di tutti, in grado di vivere per sempre e anche un piccolo contributo può fare la differenza”.

Per ricevere maggiori informazioni su come destinare un lascito solidale a favore della Lega del Filo d'Oro è possibile richiedere la Guida Lasciti contattando il numero 071 7245328, scrivendo a lasciti@legadelfilodoro.it oppure visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it

