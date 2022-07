“Tre serate di emozioni” chiude con l'eterna voce black di Fausto Leali

Il gran finale di “Tre serate in emozioni” è affidato ad una leggenda della musica italiana. Per 13 volte protagonista a Sanremo, 4 dischi d'oro per il successo “A chi”, Fausto Leali ha incantato ieri il pubblico del Bruno Reffi con la sua straordinaria voce soul, che gli ha fatto conquistare l'appellativo di “nero bianco”. Non è la sua prima volta a San Marino. Ci era stato – confida – diversi anni fa. Gli piacerebbe tornarci, anzi, di più: “Mi piacerebbe tanto venire ad abitare qua”. Timido nella vita, sul palco si trasforma. Ha lavorato bene – ci racconta - con l'amico Dino Gnassi. Grande la sintonia con la San Marino Concert Band, “Sono straordinari, spero di lavorare ancora con loro”. Passano gli anni ma la grinta è sempre la stessa. Ieri ne ha dato l'ennesima prova. Incontenibile l'energia di questo eterno ragazzo, che con ironia scherza sull'età: “Di progetti futuri ne ho tanti, perché sono un ragazzino”.

Nel video l'intervista a Fausto Leali