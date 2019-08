Turismo: mattinata di traffico per salire in centro storico

La giornata a San Marino è iniziata bene sul fronte turistico. Nel corso della mattinata lungo le strade principali verso il centro storico si sono registrate code e rallentamenti per l'afflusso di visitatori, con le consuete deviazioni del traffico. Un segnale incoraggiante, quindi, legato anche al meteo. In tanti, visto il cielo nuvoloso, devono aver scelto di fare una visita in Città.

Nei giorni scorsi il Consorzio 2000 ha diffuso dati positivi: alta occupazione degli hotel fino al weekend compreso. Ma allo stesso tempo, sempre di recente, dall'Usot è arrivata una critica di sistema per cercare un'identità turistica e non dipendere dal meteo.