Tutti dimessi i pazienti del Casale La Fiorina. 9 in zona rossa nella RSA, asintomatici

118 pazienti negativizzati, quelli registrati a ieri. Un numero alto di guarigioni che porta a scendere il totale dei positivi attivi a San Marino: sono 347, ma resta ancora alta la quota di nuovi contagi registrati, sono 95, di cui 76 nelle ultime 24 ore. 402 i tamponi effettuati, per un indice di positività ancora piuttosto alto: 18.91%. La situazione in ospedale migliora: i ricoveri scendono di tre unità e vanno a 6, ma il reparto di terapia intensiva resta stabile con 2 pazienti. Tra i ricoveri in area Covid, nessun paziente del Casale La Fiorina, e nella RSA sono 9 gli ospiti ancora positivi al virus in area rossa, tutti asintomatici.

In Italia, resta intanto vivo il dibattito sull'uso delle mascherine al chiuso, con la voce del farmacologo Silvio Garattini: “Muoiono 100 persone al giorno, il virus continua a circolare – dice - se si toglie l'obbligo, rischia di arrivare il messaggio che tutto è finito. Invece, non è vero”. Per l'infettivologo, togliere le mascherine al chiuso è “una discreta corbelleria – dice – vuol dire non considerare i più fragili”. Protezione per i più fragili anche per Matteo Bassetti che dice però 'no' all'imposizione tramite obbligo o decreto: “potrebbe portare ad un effetto contrario".

Intanto, si guarda alle cure farmacologiche: siglato oggi l'accordo fra Ministero della Salute, Aifa e Ferderfarma che rende dispensabile su tutto il territorio nazionale l'antivirale orale Paxlovid, autorizzato per il trattamento precoce del Covid19. In farmacia, dietro prescrizione medica.

Sul fronte dati: tornano a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi (99.848) con un tasso di positività al 16,3%. Le vittime sono 205, in aumento rispetto alle 127 di ieri.

In Emilia-Romagna: 3432 contagi. Ricoveri sostanzialmente stabili, ma ancora 12 decessi