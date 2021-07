Tutti pronti con la valigia in mano, ma dove conviene effettuare il tampone?

San Marino conviene, rispetto al circondario, se dovete partire per la vacanza e non siete ancora del tutto in regola con le vaccinazioni. Infatti, al laboratorio analisi dell'Ospedale di Stato, il tampone molecolare costa 70 euro con risposta il giorno stesso, sia per sammarinesi che italiani o stranieri. Anche nelle aziende sanitarie private del Titano è disponibile allo stesso prezzo con risposta, però, il giorno successivo, mentre se si vuole l'esito in giornata si arriva a pagare fino a 100 euro.







Più caro rispetto all'Italia quello rapido: costa 30 euro, invece dei 15 delle farmacie oltreconfine, dove per gli studenti è gratuito. In Italia, l'azienda AUSL di Rimini non effettua tamponi se non in caso di necessità, come contatto con positivi, presenza di sintomi o rientro dall'estero. Ci si deve quindi rivolgere ad aziende sanitarie private, dove il costo varia da 60 a 90 euro, ma con diversi tempi di risposta e in taluni casi, in strutture fuori Rimini.

Se ci spostiamo nelle Marche, a Pesaro senza appuntamento, si può effettuare il molecolare con risposta il giorno successivo a 70 euro e il giorno stesso a 100 euro. Quello rapido è disponibile al costo di 30.