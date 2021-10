Tutto esaurito per il "San Marino Halloween Express"

Mancano ancora quattro giorni alla partenza del San Marino Halloween Express ma lo spettacolo itinerante organizzato dalla Fratelli Benedettini Spa con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo è già tutto sold out. Un percorso itinerante, dal Piazzale Ex Stazione fino alle gallerie di Montalbo e Borgo Maggiore, tra divertimento, storia e piccoli brividi. In programma dal 29 al 31 ottobre sono stati più di 1.800 i biglietti venduti per uno spettacolo che oltre a divertire “spaventando” i passeggeri vuole valorizzare il centro storico di San Marino ed alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.









"Si tratta di un evento che fino ad oggi non era stato mai creato - spiega il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - l'iniziativa è stata di Fratelli Benedettini Spa insieme ad un gruppo di altre attività che hanno voluto mettere in campo questo tipo di iniziativa. L'obiettivo di questo spettacolo itinerante è quello di ricreare una situazione che le famiglie possano rivivere nel periodo di Halloween, dall'altra parte far vivere anche le gallerie del nostro territorio tra Città e Borgo".

Per soddisfare le tante richieste è stato necessario raddoppiare il numero di corse. Restano ancora disponibili solo alcuni posti nei percorsi serali, riservati però solamente ad un pubblico adulto. L’organizzazione comunica che sarà possibile salire sul San Marino Halloween Express solamente muniti di biglietto (cartaceo o digitale) e presentandosi con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario della prenotazione alla partenza di Piazzale Ex Stazione.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Roberto Benedettini (F.lli Benedettini Spa)