Tutto torna come dopo, a Khorakhanè la "Casa dei Risvegli"

Affinché un dolore non rimanga solo un lutto da elaborare, dopo la tragedia di Giada e Simone – morti in un incidente stradale alla fine di agosto- la Scuola superiore di San Marino si è messa in contatto con l'associazione “Amici di Luca” e la Casa dei Risvegli, di Bologna. Al centro della puntata proprio la Casa dei Risvegli, la cui esperienza è emblematica per ribadire quanto deve essere fatto per andare verso la persona e i suoi bisogni. Un'occasione per sfatare luoghi comuni che ruotano attorno al coma: significativa la testimonianza di Maria Laura che racconta del suo incidente stradale, del buio che l'ha avvolta per 21 giorni, del lento risveglio del ritorno ad una nuova normalità.

Dove tutto torna come dopo - In Studio: Fulvio de Nigris, Direttore Centro Studi per la ricerca sul coma “Amici di Luca”; Emanuela Fazi, insegnante. In collegamento Maria Laura Muratori, Maria Vaccari, Presidente Onlus Amici di Luca - Cristina Franchini educatrice Coop sociale PerLUCA.

Alle 18.30 su San Marino Rtv, 520 Sky, 831 digitale terrestre.