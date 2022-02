UCS, Asdico e Sportello Consumatori insistono per una "soluzione rapida e collettiva per rifondere i clienti truffati"

Sulle truffe legate alle carte di credito BKN301, le associazioni dei consumatori di San Marino – UCS, Asdico e Sportello Consumatori – spingono per una soluzione rapida e collettiva per rifondere i clienti truffati, “indispensabile per ridare fiducia a tutto il sistema”. Input scaturito dall'incontro di ieri con i vertici degli istituti di credito sammarinesi che utilizzano il circuito BKN301 e con la stessa società emittente. Dalle banche presenti – fanno sapere le associazioni – è stato “assicurato che la problematica sarà oggetto di un celere confronto in seno all'Associazione Bancaria Sammarinese”.