Un mese in Malawi, il racconto di Chiara: "Ricevi più di quello che dai”

Ci sono esperienze che cambiano la vita, che mostrano il mondo con occhi nuovi. È successo a Chiara Giovannini di San Marino For The Children, dopo un mese in Malawi come infermiera volontaria. È “il bene che non fa rumore”, citando il titolo dell'appuntamento di beneficenza a sostegno dell'associazione, durante il quale Chiara ha raccontato la sua missione. Ed è proprio l'aiuto silenzioso il motore che muove San Marino For The Children, da quindici anni impegnata nel dare speranza e futuro all'infanzia più povera del Malawi. Avevamo incontrato Chiara prima della partenza, emozionata e pronta a vivere il suo sogno, un dono per gli altri che diventa tesoro per sé. La ritroviamo grata di aver vissuto questa esperienza: “Credo che tutti dovrebbero fare nella vita l'esperienza del volontariato. Pensi di poter dare tanto ma in realtà ricevi più di quello che dai”.

Nel video l'intervista a Chiara Giovannini, volontaria della San Marino for the Children