Un ponte che va verso il tutto esaurito sia a Rimini che San Marino

Crescono i turisti italiani nel lungo ponte di primavera del 25 aprile e 1 maggio: lo confermano le tendenze del settore alberghiero che evidenziano "ottimi segnali" con un'occupazione media che supera il 70% grazie ad una significativa crescita della clientela italiana che va ad aggiungersi ai viaggiatori internazionali. Stando alle rilevazioni di Confindustria Alberghi le prenotazioni sono in aumento sia per quanto riguarda il ponte del 25 aprile - dove le camere prenotate sono il 77% di quelle disponibili grazie alla presenza degli italiani - che per quello del primo maggio, dove siamo già al 67% delle camere prenotate.

Se guardiamo a Rimini, dove il crollo delle temperature ha portato l'ordinanza del comune che autorizza l'accensione dei termosifoni, siamo al 75% di occupazione nei 500 hotel aperti. A fare da traino ai numeri attesi per i ponti primaverili anche diversi eventi. Tra questi i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile e femminile e il torneo di basket giovanile 'Memorial Claudio Papini'.

A maggio, sono in calendario l'opera di Gioacchino Rossini 'Cenerentola' in scena al Teatro Galli il 3 maggio; il Festival del Cinema 'La settima Arte', le giornate di studio in occasione dei 70 anni dall'uscita del film 'La strada' di Federico Fellini.

L'ondata di maltempo imperversa su tutta l'Emilia-Romagna, interessata da abbondanti piogge, diffuse su tutto il territorio, e forti nevicate sull'Appennino emiliano con accumuli anche di 50 centimetri di neve. L'agenzie regionale per l'ambiente Arpae e la Protezione civile hanno prorogato l'allerta, gialla per tutta la regione per il rischio di frane e allagamenti, e arancione per l'Appennino piacentino e parmense per la neve.

Anche San Marino guarda con favore al ponte con l'incertezza del meteo.

