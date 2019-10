Un viaggio di speranza e forti emozioni

Otto giorni per vivere e capire una terra bellissima ma complicata. Per immergersi tra culture e alfabeti diversi: arabo, israeliano e latino, in continua ricerca di un'unità. È stato questo il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa dei cinquanta fedeli della Diocesi San Marino - Montefeltro, accompagnati dal vescovo Mons. Andrea Turazzi. Un'esperienza per ripercorrere le orme del “Gesù storico” ma anche per provare le difficoltà della vita quotidiana di queste zone.

Il viaggio ha racchiuso anche un importante scopo solidale. Una delegazione ha visitato il baby hospital di Betlemme, situato in una delle aree più povere del paese, per fornire sostegno e aiuto.

Nel servizio l'interviste a Mons. Andrea Turazzi (Vescovo Diocesi San Marino - Montefeltro)