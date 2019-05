Una raccolta fondi per il piccolo Devis

Un nuovo progetto dell'associazione “Un sorriso per Norcia e non solo” per donare un contributo al piccolo Devis e alla sua giovane famiglia. A 6 mesi gli è stata diagnosticata la Sma di tipo 1, una malattia degenerativa che colpisce il midollo spinale e che comporta l’atrofizzazione dei muscoli. Ogni movimento, anche il più semplice e naturale, gli è precluso. Mamma Laurarosa, di 18 anni, ha momentaneamente interrotto gli studi per stare vicino al proprio bimbo che ha bisogno di cure costanti.

L'associazione ha così deciso di dare un aiuto alla famiglia per l'acquisto di un mezzo abilitato, necessario al piccolo Devis per i trasferimenti e i controlli in ospedale.

È possibile fare una donazione con un bonifico. Questo l'IBAN dell'associazione: SM 28 B 08540 09800 0000601 79288