Una Voce per San Marino: al via la terza fase dei casting. Novità in finale: un big canterà un brano creato con AI

Non è ancora finita la sfida musicale per accaparrarsi un posto alle semifinali di Una Voce per San Marino. Terza tranche di casting per questa terza edizione: dureranno fino a domenica 21 gennaio. A metà febbraio le semifinali alla Sala Polivalente Little Tony e la finalissima il 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana. Questa settimana una cinquantina i concorrenti che si esibiscono davanti alla giuria sul palco allestito al San Marino Outlet. Emozione, energia ed entusiasmo nei loro occhi. "La loro emozione è la nostra - commenta Mimmo Paganelli, componente della giuria -. I ragazzi stanno portando buon materiale e qualità, ancora meglio dell'anno scorso". Quasi 700 in totale gli iscritti. Per loro come sempre anche la possibilità di partecipare alle masterclass dei professionisti del settore musicale. Il sogno rimane sempre quello: rappresentare San Marino al prossimo Eurovision che si terrà dal 7 all'11 maggio a Malmö in Svezia. Intanto, per questa edizione del contest sammarinese, sono tante le novità: "La principale - svela Denny Montesi di Media Evolution - è che uno dei big della finale canterà un brano scritto dall'intelligenza artificiale".

Nel video le interviste alla Hbh band, Mimmo Paganelli (giuria) e Denny Montesi (Media Evolution)