Una voce per San Marino: striscia quotidiana sul casting, tutti i giorni alle 19

Iniziano le selezioni di "Una voce per San Marino"

Una striscia quotidiana di 10 minuti, alle 19, dal lunedì al venerdì, fino alla seconda metà di febbraio, quando sono in programma le semifinali e la finale di “Una Voce per San Marino”, il concorso canoro che consentirà al vincitore di partecipare all'Eurovision Song Contest 2024. Insieme ad Irol, conduttore delle "Auditons", sarà quindi possibile conoscere tutti concorrenti che partecipano alla fase “Casting & Accademia”, che si svolge alla Sala Eventi del San Marino Outlet Experience, con il primo obiettivo di superare la selezione e accedere ad una delle sei semifinali. Già 300 gli iscritti a “Una Voce per San Marino”, concorso giunto alla terza edizione organizzato da Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino RTV e Media Evolution.