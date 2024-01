Unità Cinofile cercano bimbo/a diabetico per la formazione

"Buongiorno a tutti, sono Massimiliano delle Unità Cinofile da Soccorso di San Marino, stiamo collaborando con un’associazione che addestra cani per allerta Diabete, siamo alla ricerca di una famiglia con un bambino/bambina diabetico/a interessata a ricevere in DAD la formazione, dato che stanno facendo partire un fundraising per avere un cane addestrato da affiancare a questa famiglia". È la comunicazione ricevuta dall'Unità Cinofile da Soccorso di San Marino che intende attivare un importante progetto di sostegno a minori affetti da questa patologia.