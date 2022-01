USL: "al Governo chiediamo quella condivisione spesso sbandierata"

“Il Governo deve essere in grado di mettere in campo quella condivisione tanto sbandierata” così l'Usl, preoccupata per la scelta della decretazione anche su materie di stretta competenza sindacale, a dimostrazione “della scarsa capacità di mediare e ascoltare le legittime istanze del mondo del lavoro”. Il sindacato si augura che il confronto sulla Riforma dell’Imposta Generale sui Redditi, vista l'apertura del Segretario competente, si traduca in una reale concertazione.