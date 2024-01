Vaccinazione antinfluenzale: oltre il 40% dei sammarinesi over 65 ha aderito alla campagna

“L’inverno è più bello, protetto” lo slogan scelto quest'anno dall'Iss per promuovere la vaccinazione come strumento di prevenzione. In due mesi, fanno sapere dall'Istituto Sicurezza Sociale, sono state effettuate oltre 4.580 vaccinazioni, di cui 300 pediatriche. “Possiamo essere sicuramente soddisfatti del risultato, soprattutto guardando alla percentuale di persone fragili, anziani e bambini che ci sono sottoposti alla vaccinazione" – dichiara il Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale Agostino Ceccarini che fa sapere che il tasso di incidenza dell’influenza stagionale a San Marino si attesta al 20‰ mentre in Italia è al 17‰.

“Un risultato importante, che dimostra la fiducia e la responsabilità dei cittadini sammarinesi verso la salute pubblica e la prevenzione – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere.

L’Istituto ricorda, per chi fosse interessato, che è ancora possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale prenotandosi tramite CUP.