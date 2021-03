Vaccinazioni: superata quota 1.300 a San Marino

Alla mezzanotte di ieri 883 le vaccinazioni somministrate a San Marino e con l'apertura del secondo centro vaccinale all'Azzurro di Serravalle oggi è stata superata quota 1300. Agli ultra 85enni, come nel caso dei sammarinesi che si sono recati fin dalla mattinata al Centro Azzurro, viene somministrato il vaccino Pfizer. Oggi, sul posto, pronto ad intervenire, in caso di reazioni avverse, il Direttore Sanitario Sergio Rabini, in qualità di medico anestesista-rianimatore. L'Iss ad ogni modo invita a segnalare le reazioni avverse anche inviando una e-mail all'indirizzo ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Tutto questo nel giorno in cui il numero dei ricoverati in Ospedale aumenta di nove unità a quota 31 anche se i pazienti covid più critici in terapia intensiva non aumentano e la saturazione del reparto si conferma sui livelli di ieri al 58%. 32 le nuove infezioni rilevate nelle 24 ore e 16 le guarigioni. Sale a 431, + 22, il numero dei casi attivi. In base ai dati dell'Oms Europa, San Marino resta al secondo posto nel continente, dopo la Repubblica Ceca, nella tabella dei casi attivi calcolati su 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni, con un incremento del 70% ed indice RT sopra 1, sia pure il lievissima flessione.