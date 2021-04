Valmarecchia: donna scompare con l'amante passando per hotel di San Marino

Sembrava scomparsa e invece era in fuga con l'amante. E' successo in Valmarecchia dove, a dare l'allarme il marito quando è stato avvisato dalla scuola che la moglie non si era recata a prendere i figli all'uscita. L'uomo si è rivolto ai carabinieri dato che il cellulare risultava spento e nessuno dei conoscenti sapeva dove fosse la donna. Le indagini portano prima ad un hotel a San Marino dove la donna era in compagnia di un uomo poi la coppia è stata rintracciata su un treno in direzione Palermo. Un allontanamento volontario, forse per problematiche familiari, a cui non ha ancora fatto seguito un rientro in famiglia.