Veglione studentesco al Multieventi Sport Domus: un migliaio di presenze

Alcune immagini del Veglione 2024

Al Multieventi Sport Domus di Serravalle il veglione organizzato dall'Associazione Studentesca di San Marino. Sono intervenuti anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Ad accoglierli all'ingresso il Preside delle Scuole Medie Superiori Giacomo Esposito, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il Presidente dell'Associazione Studentesca Pietro Terenzi e il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani.

Circa 500 le presenze alla cena e altrettante - riferiscono gli organizzatori - si sono aggiunte più tardi per la serata danzante con un dj set. Oltre agli studenti c'erano anche tanti genitori ed ex studenti e l'evento è stato quindi l'occasione per una convivialità condivisa, tra le diverse generazioni. Al veglione studentesco, come ogni anno, anche la tradizionale 'sfilata' dei maturandi.