Verso “Le Grand Gala” per l'Hospice Oncologico in Ospedale

Nel video, l'intervista alla Presidente della Associazione Oncologica Sammarinese, Maria Grazia Angeli

Tre feste in una, con un forte appello alla generosità dei sammarinesi. Compiono insieme 30 anni e insieme Associazione Oncologica Sammarinese, lo Screening Senologico dell'ISS, Radio San Marino scelgono “Le Grand Gala” al Kursaal per celebrare la propria attività. Spettacolo, ballo, lotteria, lo stare insieme e, in parallelo, contribuire alla raccolta fondi per un progetto cui l'Associazione tiene e che chiede da anni. E' l'Hospice Oncologico che si vuole all'interno dell'Ospedale; camere riservate a pazienti e familiari per ricevere sì cure, ma anche accoglienza e riservatezza.

“I nostri infermieri per le terapie ci vanno tutti i giorni – dice Maria Grazia Angeli, Presidente della Associazione Oncologica sammarinese - ci vanno due volte al giorno, ci vanno tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno; ci siamo a Natale, ci siamo a Pasqua, ci siamo sempre. Ma i pazienti deve devono avere comunque la possibilità di essere curati in ospedale, con camere dedicate, camere dove c'è il posto anche per i familiari, in modo che loro possano vivere questo periodo brutto, questo periodo difficile in un luogo che li protegga. Devono essere anche protetti, oltre ad essere curati”.

