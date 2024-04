Vinitaly, San Marino presente alla 56° edizione

San Marino è presente alla “56 edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati” a Verona da oggi 14 al 17 aprile 2024, con il vino interamente biologico “Biancale” e i migliori della gamma della Cantina Vini come lo Sterpeto (rosso), il Caldese (bianco) e l’Oro dei Goti (bianco passito) ovvero con i vini ad identificazione d’origine prodotti con uve provenienti da vitigni autoctoni del nostro territorio. La giornata inaugurale è stata caratterizzata dalla proficua collaborazione fra Italia e San Marino in ambito di politiche agricole e ambientali ulteriormente confermata dall’incontro tra il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti e il Ministro per l’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dalla partecipazione del Segretario Canti agli eventi culturali organizzati presso lo stand del Ministero Italiano.