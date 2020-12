Violenza contro le donne: una stanza per l'ascolto delle vittime grazie a Gendarmeria e Soroptimist Club San Marino

Favorire l’accoglienza e la denuncia delle vittime di violenza di genere. È questo lo scopo del progetto “una stanza per te”, nata grazie alla collaborazione fra Soroptimist Club San Marino e Gendarmeria. In base al protocollo siglato verrà costituito un ambiente incoraggiante e protetto che aiuti la donna a un approccio meno traumatico con gli operatori delle forze dell’ordine nel momento in cui si rivolge loro per denunciare atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento.





La Gendarmeria ha accolto con molta disponibilità la proposta e metterà a disposizione un locale, comprensivo di uno spazio di intrattenimento per i bambini accompagnatori, che sarà interamente finanziato, progettato e arredato da Soroptimist. Si prevede uno spazio dedicato e accogliente che faccia percepire l’attenzione al vissuto e alla dolorosa narrazione delle vittime di violenza e che, nel caso in cui siano presenti minori, possa garantire loro protezione psicologica, in condizione di privacy e sicurezza. Per il progetto è già arrivato il via libera dell'Authority Pari Opportunità e il coinvolgimento degli uffici preposti. Si è ora in fase di avvio dei lavori.



Con il protocollo di intesa, firmato dal Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone e dalla Presidente Soroptimist Club Laura Rossi, anche l'impegno a promuovere iniziative didattiche e formative per favorire la condivisione delle esperienze e lo scambio di best pratices nella tutela delle donne vittime di violenza, nel rispetto della Convenzione di Istanbul e della legislazione sammarinese.