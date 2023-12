Visita Presidente Mattarella, Alleanza Riformista: "Gratitudine alle Forze di Polizia"

Alleanza riformista esprime gratitudine alle Forze di Polizia per la gestione della sicurezza. In occasione della visita del Presidente Sergio Mattarella espressa "sincera gratitudine alle Forze di Polizia, alle Milizie e ai Corpi uniformati per l'eccellente gestione della sicurezza. L’evento ha rappresentato un momento di grande rilevanza per la nostra comunità, richiedendo un livello straordinario di sicurezza. Le Forze di Polizia hanno dimostrato professionalità, dedizione e competenza nel garantire un ambiente sicuro e protetto per il Presidente Mattarella, oltre che per tutti i partecipanti e i cittadini presenti". Alleanza Riformista ringrazia sentitamente tutte le Forze dell’ordine per il loro impegno, e in particolare tutti gli uomini del Corpo della Gendarmeria a cui era affidata la sicurezza e la protezione del Presidente Mattarella, che hanno dimostrato l’altissimo livello di professionalità, "contribuendo così al successo dell'evento e alla reputazione di San Marino come luogo sicuro e accogliente".