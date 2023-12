Visite nelle scuole: i Capitani Reggenti a Fiorentino, Città, Montegiardino e Faetano

Sostenibilità ambientale, lingua dei segni, inclusione: importanti temi sociali quelli proposti attraverso recite o canzoni dagli alunni di infanzia, elementari e nido di Fiorentino, Città, Montegiardino e Faetano ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gatano Troina. Il primo castello ad accogliere la Reggenza, Fiorentino: al plesso “Il nostro mondo” illustrato il lavoro svolto sui quattro elementi. Focus sull'acqua e l'alluvione di maggio scorso in Emilia Romagna con un progetto che culminerà con la fiaccolata del 21 dicembre il cui ricavato delle vendite delle lanterne sarà devoluto a una scuola di Forlì. Natura e sostenibilità i temi cantati dai più piccoli dell'infanzia con “La canzone dell'albero” sull'importanza del riciclo e della tutela ambientale, filo conduttore dell'anno scolastico. Spazio anche per l'inclusione con una canzone tradotta in lingua dei segni.

In Città l'incontro con la direzione delle scuole, il nido e l'infanzia dove l'inno di San Marino ha accolto i Capi di Stato. I bambini hanno poi recitato una filastrocca sul Santo Marino e cantato in inglese ed altre lingue straniere per il progetto sul plurilinguismo. Donato dai piccolissimi della Coccinella un pupazzo legato ai quattro elementi e al concetto della diversità che può diventare punto d'incontro e unione. A Montegiardino protagonista il mare con il laboratorio congiunto portato avanti dal plesso “L'Olmo” insieme alla Fondazione Cetacea di Riccione: obiettivo fornire ai bambini strumenti per il rispetto dell'ambiente e dei rischi causati dalla plastica in mare. È l'arte invece ad accompagnare la i Capi di Stato nell'infanzia “Il grillo parlante". Ricreata all'interno della scuola la mostra/museo “Montegiardino arte, musica e teatro” con esposte opere di grandi artisti come Andy Warhol e van Gogh riprodotte dai bambini. Proprio l'opera più famosa dell'artista olandese è stata regalate ai Reggenti prima dei saluti.

A Faetano l'infanzia ha portato tre progetti su alimentazione, colore e autunno dentro al quale è stato inserito il tema del plurilinguismo e della lingua LIS. L'incontro si è poi concluso con una tombola giocata insieme ai Capi di Stato. Giornata di visite conclusa alle elementari “Il Mulino” dove i Reggenti sono stati invitati alla presentazione di un progetto legato ai luoghi più importanti di Faetano il 16 dicembre.