Volo dell'Angelo a San Marino: avanza l'idea per realizzare la zip line più lunga d'Europa

Nel servizio Giacomo Luzzi (General manager Top Adventure World) e Alfredo Manzaroli (Direttore Commerciale)

Diventa sempre più concreta la possibilità di realizzazione del “Volo dell'angelo” a San Marino, una zip line lunga 1.800 metri che diventerebbe la più lunga in Europa. Il progetto, spiegano gli ideatori, è pensato per diventare il perno di un sistema ricettivo unico, completamente eco sostenibile.

"L'idea ci è venuta vista la conformazione del territorio sammarinese - spiega Giacomo Luzzi, general manager Top Adventure World - si tratterebbe di una zip line molto importante con quasi due chilometri di discesa. Abbiamo analizzato diverse aree e San Marino è risultata una delle più appetibili, ora speriamo se ci venga data la possibilità di farla".









L'impianto sarà totalmente amovibile. Occuperà pochi metri quadrati sia nella stazione di partenza, zona ex tiro a volo, sia nell'area di arrivo, a Fiorentino zona le Bruciate. Sarà completamente a impatto zero e si potrà inserire in un contesto in grado di fare sinergie con altre importanti realtà come E-bike, trekking o speleologia. Molto bassi anche i carichi urbanistici vista la capienza oraria di circa 15 persone all'ora.



"Si va a creare una struttura ricettiva turistica unica - aggiunge Alfredo Manzaroli, direttore commerciale - ad alto impatto adrenalinico. Un turismo green in fortissima crescita nonostante la pandemia con un monopolio nell'arco di 500 chilometri. Una grande opportunità per San Marino e per tutte le strutture ricettive che a cascata lavoreranno fortissimo. Abbiamo già avuto il parere del comitato tecnico scientifico - spiega Manzaroli - e stiamo contrattando con il Governo le condizioni per la concessione quindicennale dell'area. Abbiamo chiesto di pagare un importo alto perché è giusto che ci sia un rientro per la collettività".

Nel servizio Giacomo Luzzi (General manager Top Adventure World) e Alfredo Manzaroli (Direttore Commerciale)