Week end 1° maggio: bilancio positivo per bar e ristoranti. Situazione ancora difficile per gli alberghi

Tanti turisti e sammarinesi hanno riempito le strade del centro storico nel week end del primo maggio. Una festa dei lavoratori particolare anche quest'anno. Nessun evento pubblico, a causa di un'emergenza covid in netto miglioramento sul Titano, ma non ancora definitivamente alle spalle.









Numerosi i visitatori: “Sono stati due giorni positivi – sottolinea il presidente di USOT Luigi Sartini – con un buon afflusso, soprattutto in bar e ristoranti”. Il settore alberghiero resta invece ancora in grossa difficoltà: “Le prenotazioni ci sono state - spiega Riccardo Vannuci, presidente Federalberghi – ma quasi tutte provenienti dal circondario e con una sola notte di permanenza, quella di sabato sera. Da domenica siamo ripiombati nuovamente nel nulla”.

Sul fronte controlli le forze dell'ordine sammarinesi hanno rilevato una generale rispetto delle norme in vigore, visto anche l'allentamento delle misure sul Titano. Non sono infatti state elargite multe.

Diversa la situazione a Rimini. In centro nella zona della vecchia pescheria, riporta il Resto del Carlino, venti ragazzi sono stati multati per non avere la mascherina. Altri 11 sanzionati per aver organizzato una festa privata in un'abitazione, vietata dalle attuali disposizioni. Per quanto riguarda i locali quasi ovunque si è registrato il tutto esaurito. Tante le persone che hanno approfittato, soprattutto del bel tempo di domenica, per fare una passeggiata in riva al mare.