Wellness Sensory Park: presentato il progetto della SPA di lusso sul Titano

Un centro sensoriale ed esperienziale con palestre fitness, centro riabilitativo e piscine coperte per rilanciare il Turismo a San Marino. È il progetto del Wellness Sensory Park “Le Cave di Pietra” presentato alla Sala Montelupo di Domagnano dal Segretario di Stato Augusto Michelotti e l'architetto Paolo Bodega.

L'opera si pone in linea con le previsioni del progetto del nuovo Piano Regolatore Generale e per la realizzazione, spiega il Segretario, servirà trovare investitori che finanzino la spesa di circa 30 milioni di euro.

Il progetto portato avanti dall'architetto Paolo Bodega è stato pensato tenendo in primo piano la eco-sostenibilità, l'inserimento ambientale e gli indotti che potrebbe portare in territorio. Una volta trovati gli investitori, spiega Bodega, occorreranno circa 28 mesi per realizzarlo.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti e a Paolo Bodega (Architetto)