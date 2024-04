Zaira Censoni compie 100 anni: festa di compleanno con figli, nipoti e pronipoti

Un'altra sammarinese ha superato la soglia del secolo di vita. Si tratta di Zaira Censoni che ha festeggiato i cento anni con una festa al Casale La Fiorina a cui ha partecipato la sua famiglia: i due figli, Rosanna e Sergio, tre nipoti e sei pronipoti. Una torta e anche musica per celebrare l'eccezionale traguardo che la signora ha raggiunto in buone condizioni di salute. Ad omaggiarla per i cento anni anche il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e il Capitano di Castello di Domagnano Marcello Andreani. Da parte della famiglia di Zaira Censoni un ringraziamento a tutto lo staff del Casale la Fiorina per l'organizzazione della festa di compleanno.