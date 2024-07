1944-2024: 80° anniversario del superamento della Linea Gotica, proseguono gli eventi a Coriano il 19 e 20 luglio

Una cerimonia per commemorare il contributo dei soldati Alleati alla Liberazione della provincia riminese nel 1944 e una mostra fotografica su “Coriano e la Seconda guerra mondiale”. Venerdì 19 e sabato 20 luglio proseguono le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Gotica 80” della Associazione Nazionale Faleristica con il patrocinio del Ministero della Difesa e della Regione Emilia-Romagna. Al Coriano Ridge War Cemetery venerdì 19 luglio, alle ore 10, si svolgerà la cerimonia della Royal British Legion. I soldati alleati, caduti in gran parte nel corso dell’ultima battaglia tra l’Ottava Armata e la Wermarcht tra il 4 e il 13 settembre del 1944, verranno onorati con un picchetto armato del 66° Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” della Brigata aeromobile “Friuli” e con la deposizione di una corona alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, delle autorità civili e militari e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma. Sabato 20 luglio apre nella sala della biblioteca comunale “G. A. Battarra” la mostra fotografica “ Coriano e la Seconda Guerra Mondiale”. Dalla fine del primo conflitto mondiale all’avvento del fascismo, i principali accadimenti che si avvicendarono a Coriano sulla scia del mutato quadro politico e socio-economico nazionale, sono raccolti in una sequenza di 20 pannelli documentali e numerati per fornire al visitatore un inquadramento storico generale che portò al superamento della Linea Gotica. Si tratta di un excursus scandito per tappe tra la marcia su Roma, la metà degli anni Trenta con l’amministrazione comunale di Coriano guidata dal Podestà Ferrante Ferri che ricevette nel 1938 la visita di Benito Mussolini, verso la seconda guerra con le conquiste coloniali, l’armistizio del generale Badoglio nel 1943 con gli anglo-americani e la dichiarazione di guerra alla Germania. Un viaggio nella memoria che arriva alle stragi di civili, le lotte partigiane, i bombardamenti che si abbatterono su Coriano fino allo sfondamento della Linea Gotica da parte delle truppe alleate. Il 3 settembre ci fu l’attacco su Coriano per essere liberata il 16 settembre 1944. Con il ritorno degli sfollati, un paese raso al suolo per l’80% degli edifici pubblici e privati demoliti, la popolazione costretta a vivere in rifugi, cantine o stalle, i ricordi degli eroi corianesi dell’antifascismo, si chiude idealmente il percorso espositivo della mostra. “L’80esimo anniversario del superamento della Linea Gotica è un appuntamento con la Storia a cui Coriano non poteva mancare. Permettere a tutti corianesi e ai visitatori di comprendere quali siano state le forze militari coinvolte e quali avvenimenti bellici legati alla Linea Gotica si siano tragicamente abbattuti su Coriano – commenta l’assessore agli Eventi e Programmazione del territorio, Anna Pazzaglia – è estremamente importante. Non dimentichiamoci mai del nostro passato. Per questo motivo, oltre alla mostra, abbiamo previsto altre iniziative in corso fino a settembre compreso un ciclo di conferenze pubbliche già avviate dal mese di giugno”. La mostra rimarrà visitabile fino al 30 settembre ad ingresso libero nei seguenti giorni e orari d’apertura della Biblioteca “ G.A. Battarra” in via M.L.King, 13 – Coriano. Lunedì 8.30-13.30, martedì e mercoledì 14.00-19.00, giovedì 8.30-13.30, sabato 8.30-12.30.

cs Coriano