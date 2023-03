25 marzo 1906 - 25 marzo 2023, Psd: "Un lungo percorso costellato di conquiste politiche, sociali e riforme istituzionali"

La storia della San Marino contemporanea si intreccia con quella del movimento socialista e riformista, con le sue speranze e le sue delusioni, ma anche con il suo impulso di progresso e le sue generose battaglie per la difesa e l’affermazione della giustizia sociale, per la democrazia in ogni sua dimensione, per la libertà. La Repubblica, dal 1906 ad oggi, ha cambiato profondamente volto e in tutte le pagine decisive del progresso nazionale la componente riformista ha sempre svolto un ruolo rilevante. L’opera dei riformisti, infatti, ha avuto il merito di promuovere e garantire diversi processi democratici del Paese: dall’Arengo del 1906, appunto, alla lotta contro il fascismo, dalla rinascita politica e sociale dopo la Seconda Guerra Mondiale alle lotte per la piena affermazione dei diritti civili e politici, fino al raggiungimento di fondamentali conquiste sociali. Gli eventi del 25 marzo 1906 hanno dato vita ad una serie di trasformazioni democratiche, interrotte soltanto dal ventennio fascista, che hanno reso San Marino uno Stato moderno e dinamico. Il PSD, in questa ricorrenza, ha voluto ripercorrere alcuni dei passaggi salienti di questa evoluzione democratica, ricordando il ruolo svolto dalle forze riformiste ed auspicando nuovi importanti traguardi sulla strada già tracciata verso un futuro migliore.

c.s. Psd