A Oltremare (Riccione) cinofili a scuola da addestratori di delfini, pappagalli e falconieri

Una giornata di formazione tutta speciale per AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale di Fano, guidato da Davide Marinelli. Una classe di undici persone si è recata nei giorni scorsi al parco Oltremare di Riccione per partecipare a una lezione di addestramento di delfini, pappagalli e rapaci. I partecipanti, provenienti un po’ da tutta Italia, che già operano o vorrebbero lavorare nel settore dell’addestramento cinofilo, hanno conosciuto il mondo professionale degli addestratori e keeper di Oltremare, mettendo a confronto le diverse tecniche nel campo dell’addestramento animale. La collaborazione consolidata con Alfadog, consente ogni anno ai partecipanti dell’academy di approfondire l’addestramento multi-specie in questo appuntamento a Oltremare: qui addestratori e falconieri presentano i progetti di ricerca del parco e approfondiscono con i cinofili le tecniche di gestione degli animali. “Il percorso di crescita professionale del nostro staff _ commenta Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment _ passa anche da questi progetti di formazione rivolti a enti esterni, come Alfadog. Addestratori e falconieri si confrontano periodicamente con colleghi di tutto il mondo, per capire come affrontare al meglio la gestione quotidiana degli animali di cui siamo custodi. Sono momenti importanti di condivisione, dove si mette sempre al centro il benessere animale. I comportamenti medico/preventivi, per esempio, sono una delle parti più importanti del lavoro di addestratori e falconieri, perché facilitano il dipartimento veterinario nel controllare periodicamente lo stato di salute e benessere delle specie ospitate. È un compito al quale dedichiamo molte energie, e la fiducia che gli animali danno al nostro staff, ripaga di tutti gli sforzi necessari”.

cs Oltremare