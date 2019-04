A Rimini incontro su Europa e agricoltura con Paolo De Castro

In vista delle prossime elezioni europee, mercoledì 24 aprile, alle 18, presso il Palatenda al Parco Pertini di Rivazzurra (Rimini), si terrà un incontro pubblico organizzato dall'associazione DEMS e dal PD/Siamo Europei con Paolo De Castro, Europarlamentare e Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale al Parlamento. L’appuntamento sarà l’occasione utile per confrontarsi con le imprese, i lavoratori, le associazioni, gli amministratori e tutti gli interessati sulle nuove sfide con cui dovrà misurarsi l'Unione Europea, con un focus particolare sui temi legati al mondo dell'agricoltura.Durante la serata, Paolo De Castro illustrerà il programma elettorale per la legislatura 2019-2024 e traccerà un bilancio delle misure messe in campo in questi anni di operato. È tra l’altro proprio di questi giorni la notizia della firma sulla Direttiva UE contro le pratiche sleali nella catena agroalimentare. L’Europarlamentare sarà inoltre a disposizione per dialogare con i presenti così da conoscere più da vicino le specificità del territorio riminese ed emiliano-romagnolo.