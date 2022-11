AASLP emette un bando per la manutenzione dei presidi antincendio

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha indetto una gara d’appalto con il sistema dell’asta pubblica, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato. Le offerte dovranno essere presentate per tutti gli impianti del lotto comunicato nel bando pena l’esclusione dalla gara d’appalto e le offerte dovranno fare riferimento ad un periodo di affidamento di un anno. Il termine ultimo è fissato nel 2 dicembre 2022. Gli allegati del bando indicano come espletare la fornitura del servizio e tutte le indicazioni necessarie per partecipare. Bando ed allegati possono essere reperiti al link: https://www.aaslp.sm/appalti/