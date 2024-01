Abs: nominato il nuovo Presidente Federico Gianni

L’Assemblea degli aderenti della scrivente Associazione, in data odierna, ha nominato Presidente il Dott. Federico Gianni, già Segretario Generale ABS, al quale, in continuità d’azione con il past-President, spetterà di traghettare l’attività della medesima in questo periodo di complessità, al fine di contribuire alla risoluzione delle criticità residue e porre le basi per uno sviluppo del sistema bancario e finanziario sammarinese. Il Presidente Bossone, nell’accomiatarsi dall’incarico a causa di sopraggiunta inconciliabilità con l’attività lavorativa a carattere internazionale dal medesimo svolta, ha espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’Associazione nell’interesse del sistema, frutto della proficua collaborazione di tutti i Consiglieri - che ringrazia - e del dialogo costruttivo instauratosi con le Istituzioni della Repubblica e, in particolare, con Banca Centrale.

C.s. ABS