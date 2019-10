Agenzia per lo Sviluppo Economico: i primi benefici dell'accordo con l'India

Per alcuni è un mercato conosciuto da ampliare, per altri un'economia emergente da esplorare. Queste le ragioni che, in estrema sintesi, hanno spinto alcuni imprenditori sammarinesi a partecipare ai colloqui one-to-one organizzati dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in India. Un'opportunità nata grazie alla recente stipula di un accordo tra i due enti camerali che hanno subito inteso tradurre i contenuti di quel documento in benefici concreti. Così, nella giornata odierna, diversi operatori sammarinesi hanno colto l'occasione per incontrare Claudio Maffioletti CEO e Segretario Generale della Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, e Christian De Nadai Business Head Assistance to Companies, assistiti da Massimo Ghiotti, Direttore della Divisione Camera di Commercio di questa Agenzia. Gli argomenti approfonditi hanno riguardato non solo la ricerca di nuovi clienti ma anche di nuovi partner, indagini di mercato specifiche e posizionamento dei competitor, valutazione delle possibilità di attrazione dei flussi turistici. Insomma ce n'è per tutti i gusti, nel segno della vivacità imprenditoriale nostrana e di un rinnovato interesse per i percorsi di internazionalizzazione. Le opportunità per le imprese continuano anche nel mese di novembre. Sono già state fissate le date per i colloqui one-to-one con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Belgio (giovedì 7 novembre) e con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Germania, anche per il mercato austriaco (21, 22 e 25 novembre). L'iscrizione ai colloqui è gratuita, compilando l'apposito form sul sito di Agenzia.