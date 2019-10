Agenzia per lo Sviluppo Economico: operatori del turismo cinesi in visita a San Marino

Prosegue l'impegno di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio per l'attrazione di nuovi flussi turistici. Nel pomeriggio di venerdì infatti è stato organizzato un educational tour per sedici operatori del turismo selezionati provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese (funzionari, compagnie aeree, tour operator), attualmente a Rimini per la partecipazione al TTG. Cogliendo l'opportunità della loro presenza in Italia, Agenzia, in sinergia con l'Ufficio del Turismo e il supporto di Consorzio San Marino 2000, ha realizzato un programma di accoglienza per far conoscere la storia e le tradizioni della nostra Repubblica attraverso le bellezze del Centro Storico Patrimonio UNESCO e la presentazione, in presenza anche dell'Istituto Confucio, dei servizi legati al commercio e al mondo del gioco. Un'iniziativa all'apparenza semplice ma che in realtà è frutto di una collaborazione iniziata mesi fa a seguito di un incontro con il Direttore dell'Ufficio Nazionale del Turismo Cinese, sig. Yang Bo, e con il sostegno dell'Ambasciata di San Marino a Roma. Una collaborazione efficace che dimostra come, valorizzando i contatti esistenti, sia possibile creare nuove opportunità e catalizzare l'attenzione dei tour operator esteri sulla nostra Repubblica.

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio