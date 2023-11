Al via le celebrazioni del XX anniversario di insediamento del Collegio Garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino 2003-2023

Nella giornata di sabato 18 novembre p.v. avranno luogo le celebrazioni ufficiali in occasione del XX anniversario di insediamento del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino, alla presenza di ospiti d’onore quali il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof.ssa Silvana Sciarra del Presidente Emerito della Commissione di Venezia prof. Gianni Buquicchio, del prof. Augusto A. Barbera già membro e presidente del Collegio garante e attualmente Presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, dei membri del Collegio Garante e delle più Alte cariche istituzionali sammarinesi ed italiane. Una solenne occasione commemorativa promossa dal Collegio Garante stesso per ripercorrere le tappe più importanti di questo Organismo, insediatosi il 30 ottobre del 2003 e parte fondante dell’architettura costituzionale della Repubblica di San Marino. Le celebrazioni inizieranno con un’Udienza nella Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina e proseguiranno con un Convegno al quale prenderanno parte, con interventi dedicati, autorevoli relatori tra i quali il Presidente e i componenti del Collegio Garante, il Prof. Barbera, il Magistrato dirigente, il Dirigente dell’Avvocatura dello Stato, il Direttore dell’Istituto Giuridico e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati. Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è stato istituito con Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36 di Revisione della Dichiarazione dei Diritti dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, con le attribuzioni proprie di una Corte Costituzionale, attribuzioni molto incisive e poteri assolutamente nuovi al fine di vedere sempre più affermati il principio della separazione dei poteri, il rispetto della legalità, i concetti della responsabilità e dell'equilibrio. Repubblica di San Marino che, nel corso del ventennio, con l’autorevolezza della loro dottrina, hanno permesso a questo Organo un ottimo avvio della sua importante attività e un altrettanto eccellente proseguimento. Si tratta quindi di una solenne ricorrenza che verrà celebrata coralmente alla presenza di illustri giuristi, accademici, studiosi, magistrati, con il fine di ripercorrere l’operato svolto da tutti giudici che vi si sono avvicendati nell’espletamento di tale Alto incarico. Numerose negli anni infatti sono state le pronunce nell’ambito delle diverse attribuzioni conferite all’Organo: in primis nel sindacato di costituzionalità e nei giudizi di ammissibilità dei referendum; ma anche nei conflitti tra organi dello Stato e nel sindacato alla Reggenza. La qualificata Tavola Rotonda promossa e parte delle celebrazioni sarà occasione per svolgere analisi e valutazioni sui primi vent’anni di attività del Collegio, tendendo in considerazione anche gli spunti di riflessione, e una proiezione verso il futuro.

c.s. Ufficio Segreteria Istituzionale, Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia