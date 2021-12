All’Università di San Marino una borsa di studio per supportare le attività del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design

Individuare realtà e aziende strategiche per i tirocini degli studenti e per futuri progetti di ricerca, supportare la gestione e organizzazione di lezioni e laboratori, curare la promozione sulle piattaforme online. Queste alcune delle principali attività richieste alla figura che si aggiudicherà una borsa di studio annuale prevista dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design. Le selezioni, attualmente aperte, sono riservati agli under 35 laureati. Dettagli e modalità di partecipazione possono essere consultati sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”. Scadenza: 14 gennaio 2022.

c.s. Università di San Marino