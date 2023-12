Alluvione, Spinelli (FdI): governo avvia pagamenti imprese Emilia-Romagna

“Grazie al ministro Santanchè e al ministero del Turismo, il governo mantiene la parola data. E, a poco più di sei mesi dai giorni drammatici dell’alluvione, avvia le procedure per ristorare le imprese turistiche e ricettive dell’Emilia-Romagna. Si pompa ossigeno in un comparto fondamentale per la Regione. I 10 milioni impegnati per far fronte all’emergenza sono la testimonianza dell’immediata risposta del governo Meloni. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: diamo risposte concrete in sostegno a territori che hanno sempre dimostrato resilienza, nonostante le avversità e le drammatiche calamità che li hanno colpiti”.

c.s. senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli