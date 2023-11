Amarcort Film Festival. Dal 14 al 19 novembre sei giornate di proiezioni con 180 cortometraggi e tantissimi appuntamenti

Una serata interamente dedicata al mondo femminile per dare ufficialmente il via ad Amarcort Film Festival. Si alza il sipario sul festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini. La 16esima edizione si svolgerà a Rimini da martedì 14 a domenica 19 novembre. Il Concorso Internazionale di Cortometraggi, con le sue 12 sezioni, suddivise per genere, durata, provenienza e quest'anno anche per tema, si conferma come uno dei più seguiti dagli autori di tutto il mondo, con 180 film selezionati da 70 Paesi su un totale di oltre 1.300 cortometraggi iscritti. Le proiezioni delle opere finaliste si svolgeranno durante le sei giornate del Festival tra il Cinema Tiberio, il Cinema Sant'Agostino, la Cineteca di Rimini. Il calendario delle 6 giornate è consultabile su www.amarcort.it

A fare da cornice al concorso, il Festival vero e proprio con un cartellone ricchissimo di spettacoli, proiezioni, mostre e incontri con grandi ospiti nazionali ed internazionali.

Domani, martedì 14 novembre, alle 21 al Cinema Tiberio, appuntamento con la serata inaugurale: "Amarcort al Femminile" vedrà sul palco Barbara Sirotti per la presentazione di due corti dedicati alla riflessione sulla violenza di genere, oltre alla proiezione di cortometraggi di registe iraniane.

A seguire "Luce Naturale": incontro con Riccardo Calamandrei, in collaborazione con IOR Rimini. Per tutta la durata del Festival, al Museo della Città, sarà possibile visitare tre mostre: la prima riguarda i finalisti del concorso fotografico “Paparazzo”, l’altra i finalisti del contest "RiCIRCOlo dei Sogni" (disegni realizzati dai bambini della scuola primaria) e, infine, i disegni e le caricature di Marco Martellini in omaggio agli anniversari celebrati quest'anno.

Diverse le iniziative in programma anche nella giornata di mercoledì 15 novembre. Alle 10.00, al Teatro degli Atti, si svolgerà una proiezione di “Amarcord”, in occasione del 50esimo anniversario della pellicola. Alle 18.30 alla Cineteca di Rimini appuntamento con "Volontariato... ognuno a suo modo": incontro con VolontaRomagna e proiezioni di video realizzati dalle associazioni del territorio.

Si rinnova, inoltre, la collaborazione dello scorso anno con il Centro Autismo di Rimini e Riccione, con la proposta al pubblico di alcuni cortometraggi da parte di un comitato di selezione formato da ragazzi neurodivergenti.

La proiezione si svolgerà alle 21.00 alla Cineteca di Rimini.

https://www.amarcort.it/