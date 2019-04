Ambasciata d’Italia in San Marino, concorso per un posto da autista- commesso-centralinista

L’Ambasciata d’Italia in San Marino comunica che è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di autista- commesso-centralinista. Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18° anno di età;

2) siano di sana costituzione;

3) siano in possesso della licenza elementare o equivalente;

4) abbiano la residenza in San Marino da almeno due anni;

5) siano in possesso, alla data di effettuazione della prova di guida, di patente di guida valida per lo svolgimento delle mansioni di autista in San Marino e in Italia.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato alla data del 2 maggio 2019 ore 12,30. Il testo integrale dell’Avviso e del fac-simile della domanda di partecipazione - disponibili anche presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, Viale Antonio Onofri, 117 47890 San Marino - sono consultabili sul sito web www.ambsanmarino.esteri.it.