Angelo Della Valle (Libera): Per una Sinistra Moderna che Valorizzi le Politiche del Lavoro e dei Diritti Civili a San Marino

In un contesto politico caratterizzato da sfide e opportunità, è fondamentale per una sinistra moderna come Libera, mettere al centro delle proprie politiche la valorizzazione del lavoro, la tutela dei diritti civili e la promozione di politiche dei redditi e dei salari che garantiscano una distribuzione equa della ricchezza.

La Repubblica di San Marino, con la sua storia e la sua tradizione di solidarietà sociale, ha il potenziale per diventare un modello di riferimento per una sinistra moderna, impegnata a costruire un futuro basato sul progresso e sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

In questo contesto, Libera si impegna a promuovere politiche del lavoro che favoriscano la creazione di occupazione dignitosa e di qualità, attraverso incentivi alle imprese che investono nella formazione e nella valorizzazione delle competenze dei lavoratori. È fondamentale garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose, combattendo ogni forma di sfruttamento e precariato.

Parallelamente, Libera sostiene politiche dei redditi e dei salari che assicurino una distribuzione equa della ricchezza prodotta, contrastando le disuguaglianze e garantendo un tenore di vita dignitoso per tutti i cittadini. Questo include la promozione di salari minimi adeguati e politiche fiscali progressiste che tassino in modo equo le grandi ricchezze.

Infine, Libera si impegna fermamente nella salvaguardia dei diritti civili e delle libertà fondamentali, lottando contro ogni forma di discriminazione e difendendo i diritti delle minoranze. È fondamentale garantire la piena inclusione sociale di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine, orientamento sessuale o condizione economica.

In sintesi, Libera promuove una politica per una sinistra moderna a San Marino, basata sul progresso, sulla solidarietà e sulla difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Solo attraverso un impegno concreto e coerente sarà possibile costruire una società più giusta e inclusiva per tutti. In questo senso un ruolo strategico lo avranno i sindacati, le parti sociali con i quali il confronto e l’ascolto sarà costante.



Comunicato stampa

Angelo Della Valle (Libera)